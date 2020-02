Ob als Beifahrer im Pkw, zu Fuß, mit Roller, Fahrrad, Bahn oder Bus – an jedem Schultag bewegen sich in Niederösterreich tausende Kinder durch den Straßenverkehr. Mit der Aktion „Schüler und Sicherheit am Schulweg“ soll die selbstständige und sichere Verkehrsteilnahme von Schulkindern aktiv gefördert werden. Die Initiative von Land Niederösterreich, dem KFV und Sicherheitspartnern wurde in St. Andrä-Wördern präsentiert.

Der Tenor: Jedes Opfer im Straßenverkehr ist eines zu viel. „Deshalb ist es uns ein Anliegen, gerade bei den Jüngsten die Aufmerksamkeit am Schulweg zu erhören, das Bewusstsein für Gefahren zu schärfen und ihnen das notwendige Rüstzeug mitzugeben“, ist Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugt von der Partnerschaft mit dem KFV.

Mobilitätsbildung mit Praxisnähe

Einige der Faktoren, die das Unfallrisiko von Kindern im Straßenverkehr erhöhen – wie beispielsweise die Körpergröße – können aktiv nicht beeinflusst werden. Umso wichtiger ist es, bereits früh mit dem Erlernen der wichtigsten Regeln und Verhaltensweisen für den Straßenverkehr zu beginnen. „Theoretisches Grundwissen ist wesentlich für eine sichere Verkehrsteilnahme – als alleinige Maßnahme jedoch nicht ausreichend. Kinder eignen sich ihr Wissen und Können vor allem durch Übung und Nachahmung an“, betont Bildungsdirektor Johann Heuras.

Auch Wissen über das richtige Verhalten bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel steht bei den Aktionstagen am Programm. „Denn nicht nur zu Fuß und mit dem Rad, auch bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist das Einhalten grundlegender Regeln wichtig, um Unfälle zu vermeiden“, so Leutnant Nicole Trappl von der Landespolizeidirektion NÖ.