Von der Marktgemeinde Atzenbrugg wird ein neuer Anlauf unternommen, ein umsetzbares Konzept für eine bessere Radwegeerschließung im Gemeindegebiet zu erstellen. Unter der Leitung von Franz Buchberger fand mit dem Verkehrsplaner Norman Pigisch von Piro Plan eine Besichtigung der verkehrstechnischen Hotspots entlang der B 43 statt.

In einer ersten Phase wird ein Konzept für einen Radweg entlang dieser Hauptverkehrsachse erstellt, das vom neu erst zu errichtenden Kindergarten in Atzenbrugg, über den Schulstandort und das Nahversorgerzentrum in Heiligeneich bis hin zum Gewerbegebiet und zum Badesee in Trasdorf gehen soll.

In weiteren Ausbauschritten wird die Anbindung an die Radwege der Nachbargemeinden Zwentendorf und Michelhausen geplant und schlussendlich ein Radwegenetz für das gesamte Gemeindegebiet projektiert. Ungeachtet dessen laufen Überlegungen zur Anbindung von Atzenbrugg an den Radweg zum Bahnhof Tullnerfeld.

Zusätzlich wird die verkehrsmäßige Anbindung des neuen Kindergartens in Atzenbrugg - der in der Planungsphase ist - konzipiert. Angedacht ist das zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto.