Runde Tullner Sache: 27 Jahre und 27 Kreisverkehre

Beginnend mit dem ersten Kreisverkehr auf der Kreuzung Hafenstraße/Donaulände, der seit 1990 in Betrieb ist, spielt diese Regelung des Autoverkehrs in Tulln eine immer wichtigere Rolle, während Ampeln stark rückläufig sind. 27 Jahre später, 2017, wurde der bislang letzte und 27. Kreisverkehr in der Nussallee vor dem Diamond City Hotel errichtet.

Tullns jüngster Kreisverkehr im Bereich Nussallee/Diamond City Hotel. Foto: Foto Peischl

„Seit 1990 setzen wir verstärkt auf Kreisverkehre zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr - zu Recht, wie bereits viele Studien bewiesen haben, auch die Untersuchung ausschließlich über Tulln“, sagt Bürgermeister Eisenschenk.

Die von ihm angesprochene Studie zeigte, dass sich in Tulln die Unfälle mit Personenschaden um 45 Prozent, die Anzahl der Verunglückten um 58 Prozent und die Anzahl der verunglückten Pkw-Insassen um 78 Prozent verringerten.

Mehr Sicherheit durch geringere Geschwindigkeiten, ein besserer Verkehrsfluss und weniger Schadstoffausstoß durch weniger Stop-and-Go-Verkehr sind die Hauptgründe, die für Kreisverkehre sprechen.

Die Gestaltung der Kreisverkehre steht in Tulln oft im Konnex mit der Lage im Stadtgebiet. Der Fuchsbrunnen mit den Feuer-Kacheln bei der Feuerwehrschule, der Draken auf dem Weg nach Langenlebarn mit Bezug zu Kaserne und Flughafen, der Zuckersilo auf der B14, die Luther-Bibel in der Langenlebarner Straße, der Heilige Severin auf der Kreuzung Brückenstraße-Staasdorfer Straße und Königstetter Straße-Bahnhofstraße.

Die vielen Grünflächen inmitten von Straßen, deren Blumenpracht mit den Jahreszeiten wechselt, mit Baumskulpturen oder Rosenbogen, unterstreichen die Position Tullns als Gartenstadt.

Die Errichtungs- und Instandhaltunskosten für einen Kreisverkehr und eine Ampelanlage sind laut Stadtgemeinde ungefähr gleich hoch.

