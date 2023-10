Vorsicht, gefährliche Kurve in Neuaigen

Von Tulln führt ein Radweg bis in die nördlichen Katastralgemeinden, zumindest bis Trübensee. Nach Neuaigen und Mollersdorf müsssen Radfahrerinnen und Radfahrer dann allerdings zum Teil auf „normale“ Straßen ausweichen. Das kann zu Stoßzeiten, wenn viele Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind, problematisch werden, vor allem in einer Kurve in Neuaigen.

„Vor allem Eltern, deren Kinder mit dem Rad unterwegs sind, haben hier Sicherheitsbedenken“, meldete sich ein Leser per E-Mail an die NÖN. Das gelte vor allem für eine Kurve auf der Landesstraße 45 („Fischerzeile“) aus Trübensee kommend in Richtung Siedlung Waldsee: „Diese Kurve ist unübersichtlich. Bei Gegenverkehr kommt es immer wieder zu heiklen Situationen, weil Autofahrer nach rechts ausweichen, wo sich der Radfahrer befindet.“

Bei der Stadtgemeinde Tulln ist die potenzielle Gefahrenstelle auf der Landesstraße durchaus bekannt. Schon im Vorjahr wendete man sich mit einem Ansuchen auf Überprüfung an die Bezirkshauptmannschaft Tulln. Eine Verkehrsverhandlung brachte u.a. folgende Ergebnisse: Eine Abfrage in der Unfalldatenbank zeigte, dass es im betroffenen Bereich im Zeitraum 2012 bis 2021 keine Unfälle mit Personenschaden gab. Die Kurve ist in Fahrtrichtung Westen als „gefährliche Kurve“ gekennzeichnet. Angebrachte Leitwinkel müssen von Bewuchs freigehalten werden. Zur Verdeutlichung der Situation wurde der Bereich zwischen den Zufahrten Haus Nummer 71 und 67 als Warnlinie markiert (Strichlänge sechs Meter, Unterbrechung 1,5 Meter). Eine Sperrlinie sei im Hinblick auf den Schwerverkehr aus verkehrstechnischer Sicht nicht möglich, da Lkw-Züge und Sattelzüge in Fahrtrichtung Westen über die Fahrbahnmitte kommen. Andere Maßnahmen wären aufgrund der Fahrbahnbreite und der Zufahrten-Situation nicht umsetzbar.