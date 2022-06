Schulschluss, FF-Landesbewerb & Baustellen: Sommer-Start in Tulln

Voraussichtlich am Montag (4. Juli) und Mittwoch (6. Juli) ist mit einer Totalsperre der Wiener Straße in beide Richtungen ab dem Nixenkreisverkehr zu rechnen. Eine beschilderte Umleitung wird eingerichtet. An den anderen Tagen soll eine Befahrbarkeit der Wienerstraße ab dem Nixenkreisverkehr bis zur Bonvicinigasse in Fahrtrichtung Albrechtsgasse möglich sein.

Von der Albrechtsgasse aus ist die Fahrtrichtung Brückenstraße bzw. Alte Donaubrücke oder Langenlebarner Straße die gesamte Woche ausschließlich über eine beschilderte Umleitung möglich.

Es wird empfohlen, in der gesamten Woche den Bereich der Wiener Straße zu meiden und großzügig eine Alternativroute zu wählen .