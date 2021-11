Pkw prallte kurz vor Abfahrt Tulln gegen Betonmittelleitschiene

Eine 39-jähirge Wienerin lenkte am 31. Oktober gegen 16 Uhr einen Pkw auf der S 5 im Gemeindegebiet von Tulln in Richtung Wien. Laut Polizeibericht gab die Lenkerin an, dass sie vermutlich wegen Sekundenschlafs mit dem Fahrzeug nach rechts gekommen sei. Ihr 39-jähriger Ehemann habe einen Warnruf getätigt und sie habe den Pkw nach links verrissen. In weiterer Folge sei der Pkw zwei Mal gegen die Mittelbetonleitwand geprallt.

Dann wurde das Fahrzeug, in dem auch zwei Kinder im Alter von einem und vier Jahren mitfuhren, retour auf den Pannenstreifen geschleudert und blieb auf einer abfallenden Böschung liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Utzenlaa musste das Auto aufgrund der Schräglage gegen Abrutschen sichern. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C2 in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Die restlichen Familienmitglieder wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Spitäler gebracht, blieben laut Auskunft der Polizei aber unverletzt.

Der schwer beschädigte PKW wurde von der FF Utzenlaa mit dem Kranfahrzeug geborgen und aus dem Gefahrenbereich verbracht worden.