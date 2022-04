Auto landete in Rappoltenkirchen im Graben - zwei Verletzte .

Zwei junge Frauen waren am Mittwoch mit einem Seat Ibiza in Fahrtrichtung Pressbaum unterwegs, als sie in einer starken Linkskurve auf der Landesstraße 123 bei Straßenkilometer 9,4 im Bereich der Walche aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkamen.