Fels am Wagram: Lenker mit 0,8 Promille unterwegs

Am Donnerstag kam ein 22-Jähriger in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto auf der S5 von der Straße ab und landete neben der Abfahrt Fels am Wagram im Graben. Laut Angabe der Landespolizeidirektion Niederösterreich ergab ein Alkoholtest beim Lenker über 0,8 Promille.

Zur Entfernung des schwer beschädigten Pkw musste die Feuerwehr Grafenwörth ausrücken. Im Einvernehmen mit der Autobahnpolizei Krems und der ASFINAG-Autobahnmeisterei wurde die Unfallstelle abgesichert. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeuges musste für kurze Zeit die Abfahrt Fels/Wagram gesperrt werden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.