Judenau: Pkw stieß mit Linienbus zusammen

Am späten Mittwochnachmittag kam es in Judenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Postbus. Der Pkw-Lenker wollte in die Bahnstraße einbiegen und stieß dabei mit seinem Opel gegen einen Linienbus. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Opel gegen einen parkenden VW Passat. Dabei wurde der Autolenker in seinem Fahrzeug eingeschlossen und unbestimmten Grades verletzt. Im Bus saßen neben dem Chauffeur noch drei Fahrgäste. Alle drei Insassen und der Busfahrer blieben unverletzt.

Feuerwehrleute befreiten Verletzten rasch aus Unfallfahrzeug

Die Feuerwehr Judenau konnte den Unfalllenker rasch aus seinem Fahrzeug befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Nachdem der verletzte Lenker von einem Rettungswagen ins Spital gebracht wurde und die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, wurde der nicht mehr fahrbare Pkw von der Feuerwehr geborgen. Der Bus konnte selbst von der Unfallstelle wegfahren. Während der Rette- und Bergearbeiten war die Bahnhofstraße gesperrt. Die Polizei hat eine lokale Umleitung eingerichtet.

