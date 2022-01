Moped und Traktor kollidieren in Feuersbrunn

Die beiden Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst und von der Mannschaft des Notarzthubschraubers aus Gneixendorf versorgt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Feuersbrunn und Wagram am Wagram waren mit insgesamt 21 Mitgliedern vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle und halfen beim Transport einer verletzten Person zum Hubschrauber.

Außerdem wurde - in Abstimmung mit der Polizei - an den Kreuzungen in Feuersbrunn und Engabrunn die Straße für den Verkehr gesperrt. Nach der Unfallaufnahme wurde die Straße freigemacht und das verunfallte Moped geborgen.