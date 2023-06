Tulln: 31-Jähriger am Schutzweg angefahren - schwer verletzt

Eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln lenkte heute, Dienstag, früh einen Pkw auf der Königstetter Straße in Tulln, von der Stadt kommend in Richtung Königstetten. Dabei dürfte die Fahrzeuglenkerin einen Fußgänger, der die Fahrbahn über einen Schutzweg überqueren wollte, übersehen haben. Der Fußgänger – ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln – wurde von dem Pkw erfasst und kam mit Verletzungen schweren Grades auf der Fahrbahn zu liegen, berichtet die Landespolizeidirektion. Der 31-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum Tulln verbracht.