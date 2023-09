Monika Nikowitz wurde Oberschulrätin

Eine große Ehre wurde Volksschuldirektorin Monika Nikowitz zuteil. Im Turnsaal der Volksschule Zwentendorf wurde ihr in Anwesenheit vieler Ehrengäste, aller Schüler und Schülerinnen und ihrer Kolleginnen von Schulqualitätsmanager Helmut Zehetmayer das Ernennungsdekret zur Oberschulrätin überreicht. Kolleginnen, die Kinder sowie die Musikklasse der M&D Factory bereiteten ihrer Direktorin eine berührende Feier. Helmut Zehetmayer hob das hohe soziale Engagement von Monika Nikowitz hervor.

Bürgermeisterin Marion Török verwies darauf, dass die Volksschule Zwentendorf in vielen Bereichen als Vorreiter in Niederösterreich gilt. Besonders die Ganztagsschule in verschränkter Form wurde von Direktorin Monika Nikowitz erstmals gestartet und umgesetzt. „Du bist eine Führungskraft mit viel Empathie und Einfühlungsvermögen für die Kinder und Teamgeist für das Lehrerinnenkollegium“, attestierte Bürgermeisterin Marion Török der Direktorin.

Mein Berufsleben ist wie eine Schiffsreise

Die neue Oberschulrätin stellte ihr Leben als aufregende Schiffsreise dar, begonnen mit ihrer eigenen Volksschulzeit in Freundorf bis zur heutigen Position als Direktorin der Volksschule Zwentendorf. „Bei mir stehen immer die Kinder im Mittelpunkt“, umschreibt sie ihre berufliche Lebensphilosophie.