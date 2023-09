Künstlerische Intervention im Tullner Verkehrskindergarten

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 verbindet das charismatische Kollektiv rund um das Künstler- und Handwerksduo Wolfgang Müllegger und den gebürtigen Tullner Georg Holzmann vier Kulturhauptstädte über den Wasserweg. Die Reise führt ausgehend vom Grundlsee entlang der Donau ins rumänische Timisoara und soll bis Anfang Oktober dauern. Im Fokus stehen dabei zufällige oder geplante Begegnungen.

Die österreichische Künstlerin Uli Loskot sammelt (audio-)visuelle Eindrücke und dokumentiert die Reise. „Die ersten Tage auf dem Wasser haben uns mit Demut die Kräfte der Natur am eigenen Körper erleben lassen. Trotzdem ist es keine Heldenreise, die von Abenteuern zweier Männer auf See berichtet, sondern viel mehr eine künstlerische Ateliersituation, die in Bad Ischl 2024 in Form einer Skulptur als Symbol dieser Reise ihre physische Form finden wird“, sagt Georg Holzmann.

Tulln ist ein Puzzleteil in der „Wohlstand (Afterparty)“

Die künstlerische Intervention in Tulln sorgte nicht nur bei den radfahrenden Kindern für neugierige Blicke, sondern auch bei Kulturstadtrat Peter Höckner: „Georg und Wolfgang stehen noch am Anfang ihrer Reise und wir freuen uns, ein Puzzleteil des Vernetzungsprojekts ,Wohlstand (Afterparty)' im Rahmen der Kulturhauptstadt Bad Ischl 2024 zu sein. Den beiden Künstlern wünsche ich eine sichere und gute Reise bis nach Rumänien und interessante Begegnungen entlang der Donau!“

Es liegen noch viele Stromkilometer vor dem Künstlerduo. Interessierte können dem Projekt über Instagram @wohlstandafterparty folgen.