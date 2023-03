Alpenverein Königstetten: Hier ist für jeden etwas dabei

Geschäftsführer Walter Grabler konnte bei der Mitgliederversammlung des Königstettner Alpenvereins neben einem Teil der über 600 Mitgliedern auch Bürgermeister Roland Nagl sowie die beiden Ehrenobmänner Dieter Heindl und Josef Nagl begrüßen.

Grabler berichtete über die vergangenen sowie heuer geplanten Frühjahrs-, Sommer- und Herbstfahrten. Anschließend folgten die mit tollen Bildern unterlegten Berichte des Vorjahres sowie der geplanten Veranstaltungen von Alpinreferenten und Tourenführer Johannes Plessl, Walter Fichtenbauer (Mittwochsradler und -wanderer), Lauftreffkoordinator Rainhart Koranda („Lauftreff startet am 20. April um 18 Uhr.“), Herbstlauf-Organisatorin Stefanie Reißner, Michael Rubitzko (Mountainbiketreff mit den Mittwochs- und Donnerstagsausfahrten von April bis September) sowie Naturschutzreferentin Gertraud Grabherr („Gemeinsam mit der FUER findet die heurige Windschutzgürtelaktion am 1. April mit Treffpunkt um 8 Uhr vor der Volksschule statt. Anschließend lädt die Gemeinde in die Pizzeria ein.“).

Kassierin Doris Koranda berichtete über ein finanziell positives und ausgeglichenes Budget, heuer geplant sind Investitionen und Energiesparmaßnahmen.

Mit Partybrezeln und netten Gesprächen klang die Versammlung im Feuerwehrhaus aus.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.