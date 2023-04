Franz Friedl ist jetzt Ehrenmitglied

Bei der Generalversammlung des Verschönerungsvereins Tulln wurden die Vorstandsmitglieder in ihren Positionen einstimmig bestätigt. Nur Beisitzer Franz Friedl legte seine Funktion zurück und Cornelia Hebenstreit wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt. Friedl war über viele Jahre eine wertvolle Stütze des Vereines und wurde wegen seiner verdienstvollen Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt.

Dieses Jahr stehen wieder zahlreiche Aktivitäten am Programm: So haben im Februar 30 Freiwillige an einer Müllsammelaktion in Tulln teilgenommen. Am Samstag, 29. April findet außerdem von acht bis zwölf Uhr der Blumenmarkt am Hauptplatz in Tulln und beim Florahof in Langenlebarn statt. Dort gibt es Balkon-, Kräuter- und Gemüsepflanzen zu kaufen, sowie selbstgebackene Mehlspeisen.

