Die technische Entwicklung erleichtert dem Menschen vieles. Leider führt es auch dazu, dass man sich häufig auf die Technologie verlässt und das eigene Gehirn auf Autopilot stellt. Deshalb passiert es nicht selten, dass Touristen im Herzen von Tullnerfeld die U-Bahn suchen, natürlich vergeblich.

Stefan Feichtinger lebt in Hütteldorf. Er muss 47 Minuten über die B1 fahren, damit er die U4 Richtung Heiligenstadt benutzen kann. Richtig gelesen. Denn Hütteldorf ist ein Ort in der Gemeinde Atzenbrugg - der oft mit dem Hütteldorf im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing verwechselt wird. Dazwischen liegen 38 Kilometer.

Das Navi führt Lenker ins „falsche“ Hütteldorf

„Hütteldorf gibt es nur einmal in Österreich. Gibt man das im Navi ein, führt es die Menschen in unseren Ort“, erzählt der Ortsansässige. Der Grund: Bei des Zieleingabe nimmt es ein Navigationssystem sehr genau, denn der Ort im 14. Bezirk heißt offiziell Wien-Hütteldorf. Nur die U-Bahnstation an der Linie U4 wird unter Hütteldorf geführt. So lernte der Hütteldorfer bereits Franzosen, Holländer und Deutsche kennen, die vergeblich im Tullnerfeld die U-Bahn suchten. „Niemand hatte eine Landkarte dabei. Lediglich einen Plan von der Wiener Innenstadt“, erzählt er weiter. Jedes Jahr klärt Feichtinger um die drei Autofahrer auf, dass sie gar nicht in Wien sind. „Ich bin aber nur einer von 130 Bewohnern. Wahrscheinlich verirren sich jährlich um die zehn Personen zu uns“, schmunzelt der Hütteldorfer.

| NOEN

Seine Tochter Bettina wundert sich manchmal, was sich die Durchreisenden denken, wenn das Navi mitteilt, dass das Ziel bereits nach einem Kilometer erreicht ist.

Immerhin lassen sich mit viel gutem Willen Ähnlichkeiten in der Landschaft finden: 2018 wurde Wien zum neunten Mal zur Metropole mit der höchsten Lebensqualität gekürt (Mercer-Studie) . Was unter anderem wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass Wien zu 50 Prozent aus Grünflächen besteht.

Verwechslung aufgrund von Gemeinsamkeiten

Hütteldorf im Tullnerfeld ist ein grüner, sehr ländlicher Ort mit Weinbaubetrieben, Hohlwegen und Wanderrouten. Wien-Hütteldorf grenzt im Norden an den unverbauten Wienerwald. Und der Satzberg erinnert daran, dass es hier früher ebenfalls Weinbau gegeben hat.

Doch nicht nur Touristen verwechseln diese beiden Orte. „Als wir auf die Lieferung unseres Garagentors gewartet haben, hat mich der Lieferant angerufen und gemeint, dass er schon da wäre“, lacht Feichtinger, „ich habe ihm gesagt, dass das nicht stimmt.“ Auch dieser Mann tappte in die Falle der Namensgleichheit und war ein gutes Stück vom Ziel entfernt.

„Mittlerweile wissen wir schon, wenn jemand mit seinem Auto planlos auf und ab fährt und dazu noch ein fremdes Kennzeichen führt, dass es sich wieder um eine Verwechslung handelt“, schmunzelt Bettina Feichtinger, „wenn wir sie dann aufgeklärt haben, sagen meist die Frauen am Beifahrersitz, dass sie sich gleich gedacht haben, dass es hier keine U-Bahn gibt.“