Modernisierungs-Arbeiten und Schienenersatzverkehr stellen die Geduld der Pendler auf Probe. Bis Jahresende gleicht der Bahnhof einer Großbaustelle – die Arbeiten für eine sichere und barrierefreie Haltestelle sollen voraussichtlich im Dezember abgeschlossen werden.

Bis dahin ist auch von den Anrainern Geduld gefragt. Doch gerade sie „leiden extrem darunter“, erzählt Karl Wachter in einem Schreiben an die NÖN. Bei den Bauarbeiten komme es „zeitweise zu unerträglichem Lärm und Staub und zwar oft auch um Mitternacht oder am Sonntag“, berichtet der Anrainer und mahnt: „Mit guter Bauablaufplanung sollte das vermieden werden.“

Das sei nicht immer möglich, entgegnet ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. Er betont: „Den ÖBB ist es ein großes Anliegen, dass die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich gehalten werden – leider lassen sich diese aber nicht immer vermeiden. Wir bitten um Verständnis dafür.“

Und: „Um einen sicheren und pünktlichen Bahnbetrieb zu gewährleisten, sind Baumaßnahmen in regelmäßigen Intervallen notwendig.“ Die Anrainer seien bereits im März informiert worden, derzeit werde auf Hochdruck gearbeitet. Pinka verspricht: „Durch die Erneuerung des Gleisbetts kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Erschütterungen und der Lärmentwicklung beim Zugverkehr.“

Apropos Baustelle: Teilweise werden Schilder von Lkw verdeckt. Der Hinweis über die Haltestelle des Schienenersatzverkehrs ist etwa in der Renner-Allee bei der alten Busstation, den Bauzaun entlang befindet sich der Ticketautomat. Wer nördlich der Gleise wohnt, konnte den Bahnhof über eine Fußgängerbrücke erreichen. Diese Holz-Überführung muss tageweise gesperrt werden. Bürgermeister Max Titz hat erreicht, dass die Baufirma eine Ampel installiert – rot für gesperrt, gelb für am nächsten Tag gesperrt und grün für offen.

Die Ticketpreise sollten dem Verbraucherpreisindex angepasst um 1,5 Prozent steigen. Auf der Strecke St. Andrä-Wördern – Wien waren es hingegen 50 Prozent – ein Fehler bei der Preisberechnung .

Das System (ÖBB-Ticketautomat, VOR-Webshop, VOR-App etc.) zeigt falsche VOR-Preise an. Mit 1. August kann der Fehler behoben werden.

Pendler, die zu viel gezahlt haben, bekommen die Differenz retourniert . Tickets, die im Juli, gekauft wurden, können (mit Angabe der Kontonummer) an VOR gesendet werden.