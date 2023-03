Gebrüder Kutrowatz begeisterten im Atrium Tulln

Die international preisgekrönten Pianisten Eduard und Johannes Kutrowatz gaben sich im Atrium die Ehre. Mit ihren Kompositionen zu vier Händen an zwei Pianos zeigten sie dem begeisterten Publikum virtuos, was für eine gewaltige Bandbreite ihre Instrumente und ihr Können bieten. Ihr Konzertabend umfasste mehrere eigens komponierte Hommagen an ihre musikalischen Inspirationen wie Dizzy Gillespie, Leonard Bernstein oder Charlie Parker, aber auch an die Jahreszeiten angelehnte Kompositionen. Mit überaus kunstfertig gespielten Jazzparaphrasen wurde der spannende Abend würdig abgerundet.

Die beiden Brüder sind Absolventen des Joseph-Haydn Konservatoriums in Eisenstadt sowie der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien haben schon weite Konzertreisen in Japan, Korea, Kanada, den USA, Afrika, Australien, Russland und vielen weiteren Ländern absolviert. Dazu spielten sie auf vielen internationalen Musikfestivals wie der Schubertiade Schwarzenberg, den Haydnfestspielen Eisenstadt, dem Klavierfestival Ruhr, dem Kammermusikfestival Kremerata Lockenhaus, dem Kuhmo-Festival Finnland und vielen weiteren. Zusätzlich gründeten 2001 sie das seitdem jährlich stattfindende Festival „klangfruehling“ auf der Burg Schlaining, Johannes Kutrowatz ist daneben auch seit 2007 der künstlerische Leiter des Festivals Yamanakako-Klangsommer in Japan.

