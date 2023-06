Vitales Frühstück feiert 5-jähriges Jubiläum

Im Sommer 2018 fand zum Start der „Vitalen Gemeinde Zwentendorf“ das erste Vitale Frühstück statt. Nun nach fünf Jahren kamen die TeilnehmerInnen zu einem Frühstücksbuffet in den Donauhof und feierten ihr Jubiläum. Das Vitale Frühstück findet alle 14 Tage im Sozialzentrum in der Kastanienallee 4 in Zwentendorf statt. „Selbst in Coronazeiten nutzten wir jede Möglichkeit, uns zwischen den Lockdowns zu treffen und auszutauschen. Das Vitale Frühstück war ein wichtiger Fixpunkt in diesen schwierigen Zeiten mit kaum sozialen Kontakten“, ist Mitorganisatorin Helga Schneider aus Dürnrohr überzeugt.

Das Vitale Frühstück ist eine lockere Runde Zwentendorfer BürgerInnen, die sich jeden zweiten Dienstag von 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr treffen. Wer gerne einmal mit anderen plaudern und frühstücken möchte schaut vorbei. Informationen gibt es auch in der Vitalen Gemeinde Zwentendorf unter Telefon 0664 8406658.