Neue Schuldirektorin in Großweikersdorf

Seit 1. Juli haben die Mittelschule und die Volksschule Großweikersdorf eine neue Leitung. Nachdem Sabine Stiefler in die Bildungsdirektion Niederösterreich wechselte (die NÖN berichtete), übernahm Carina Kaserbacher-Würz die Position der Direktorin. Sie war zuvor als Lehrerin in Wolkersdorf im Weinviertel sowie in Kirchberg am Wagram tätig,

Zu den ersten Monaten in der neuen Funktion sagt Kaserbacher-Würz: „Beide Schulen, die Mittelschule und die Volksschule Großweikersdorf, verfügen über ein ausgezeichnetes Team. Ich möchte das hohe Engagement der Lehrerschaft, die die Schulen zu einem herausragenden Bildungszentrum machen, betonen. Dies erleichtert mir das Einleben und die Arbeit in diesem neuen Bereich sehr.“

Die neue Schulleiterin lobt auch die Zusammenarbeit mit den Schulausschussobmännern Paul Otto und Franz Leser sowie mit der Gemeinde Großweikersdorf. „Ich freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und bin zuversichtlich, die erfolgreiche Tradition der Mittelschule und Volksschule Großweikersdorf weiterzuführen und innovative Akzente setzen zu dürfen“, meint Kaserbacher-Würz.