Johanna Gratzl verabschiedet sich vom Tanzparkett .

In einem sehr erfolgreichen Schuljahr 2018/19 durfte sich das VHS-Team hinter Leiter Peter Höckner über ein Teilnehmer-Plus von ca. 7% freuen. Einen besonderen Abschied gab es im Rahmen der Abschlussfeier des „Tanz mit!“-Kurses: Johanna Gratzl verabschiedete sich nach über 25 Jahren verdienstvoller Arbeit als Tanzleiterin in den Ruhestand. Mit großem Engagement und ihrem gewinnenden Charme vermittelte sie die Freude am „Tanzen ab der Lebensmitte“ an viele Senioren.