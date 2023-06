Ingeborg Wagner ist 90

Gemeinde Sitzenberg-Reidling ehrte die ehemalige Volksschullehrerin Frau Ingeborg Wagner. Frau Wagner feierte ihren 90. Geburtstag und war sehr angetan, dass die offizielle Gemeinde zum Gratulieren kam. Bürgermeister Erwin Häusler, Vizebürgermeisterin Marlene Waxenegger, SP-Fraktionsführer Günther Franz sowie Gemeinderat Bernhard Öllerer waren gekommen um die Grüße der Gemeinde zu überbringen. Nachdem Blumen und Geschenke übergeben waren, lud die Jubilarin zu einer kleinen Jause.

Frau Wagner war Jahrzehnte lang Volksschullehrerin in Sitzenberg-Reidling und da sich in dieser Zeit fast immer die erste Klasse über hatte, kann man sagen, hunderte Gemeindebürgerinnen und –bürger haben bei ihr Lesen und Schreiben gelernt. Da alle Gratulanten ehemalige Schülerinnen oder Schüler waren, gab es Einiges zu erzählen. Es wurden Anekdoten von früher aufgefrischt und besprochen. So ging ein gemütlicher Abend viel zu rasch zu Ende.