Jausenbox und Gutschein für Erstklassler

45 Erstklassler der Volksschule freuten sich über die traditionellen Schulstart-Boxen, die Bürgermeisterin Marion Török in den zwei Volksschulklassen verteilte. Die Schulstart-Box in einer Jausenbox umfasst eine gesunde Jause und einen Gutschein über 100 Euro, der im Bürgerservice des Gemeindeamtes gegen Zwentendorfer Einkaufsgutscheine eingetauscht werden kann. Die Aktion findet bei Kindern und Eltern großen Anklang. „Unterstützung von Eltern und Kindern in dieser kostenintensiven Schulstartzeit ist uns ein großes Anliegen. Wir bieten die Schulstartboxen nicht nur jetzt, sondern seit fast 15 Jahren an,“ sagt Bürgermeisterin Marion Török. Die Kosten werden von der Marktgemeinde getragen.

Als weitere Unterstützung unterhält die Marktgemeinde den beliebten roten Schulbus, der die Kinder der Marktgemeinde in die Schule und nach Hause transportiert. Für Kinder aus den westlichen Ortschaften, die den VOR-Bus von und zu Zwentendorfer Schulen benutzen, wird der Preis der Jahreskarte (rund 20 Euro) ersetzt.

