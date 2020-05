„Wir haben im Moment so viel Ware wie selten zuvor“, freut sich Marktleiter Gerwald Herz über das vielfältige Sortiment im soogut-Markt Tulln.

Bedingt durch die Ausnahmesituation und die Hamsterkäufe wurde mehr produziert, die Waren wurden dann nicht mehr verkauft und die soogut-Märkte profitierten davon. Auch viele Spenden von Erzeugerfirmen wurden in den Sozialmarkt gebracht. Noch immer dürfen auch Kunden ohne Einkaufspass in den soogut-Märkten einkaufen. Für viele Familien ist es eine große Hilfestellung. „Ja, es sind ein paar neue Kunden aufgetaucht, das Angebot wird hier gerne angenommen“, so der Leiter.

Ab 15. Mai sind auch wieder Cafe und Küche geöffnet und es werden wieder die Tagesgerichte angeboten. Aus Personalmangel ist der Pop Up Store gesperrt, aber die Ware wird im normalen Second Hand Shop im soogut-Markt weiterhin angeboten.

Nach wie vor ist der Tullner soogut-Markt auf freiwillige Helfer angewiesen. Gerwald Herz richtet einen Appell an die Bevölkerung „Da viele unserer Mitarbeiter der Risikogruppe angehören, suchen wir weiterhin dringend ehrenamtliche Helfer.“

Info unter: Tel. 0676 880 44 726, tulln@soogut.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr.