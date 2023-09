Junge Michelhausenerin macht Uniprojekt zum Kinderbuch

Begonnen hatte alles als Verena Heidecker noch im zweiten Semester ihres Bachelor Studiums „Grafik und Informationsdesign“ an der New Design University St. Pölten war. „Für mein Uniprojekt ,wild eyed' zeichnete ich 100 Tage lang jeden Tag einen Wildtier-Fakt, das ich dann auf Social Media veröffentlichte“, erinnert sich die junge Michelhausenerin. Ihr Freund war schon damals Jäger, sie selbst war zwar naturbegeistert, wusste aber noch wenig: „Wenn ein Vogel vorbeiflog, war das für mich einfach ein Vogel, aber er wusste immer ganz genau welcher das war.“

Bilder und Texte aus einer Hand - jener von Verena Heidecker

Nachdem Verena Heidecker ein von Natur aus neugieriger und wissbegieriger Mensch ist, absolvierte sie selbst die Jagdprüfung: „Obwohl ich lieber nur als Begleiterin dabei bin.“ Aus alledem reifte langsam der Gedanke „wild eyed“ weiterzuentwickeln und Kindern die Augen für die Natur zu öffnen, sie zum Entdecken zu animieren und vielleicht nebenbei auch noch Tipps zum richtigen Verhalten in und zum Erhalten der Natur zu geben. Heidecker schrieb folglich nicht nur ein Kinderbuch, sie illustrierte es auch selbst. „Der Stil ist naturnah, leicht abstrahiert, im Vordergrund der Bilder stehen die Tiere und nicht die Natur rundherum“, erklärt die Künstlerin.

Mit einem Entdeckerheft zum selbst Ausdrucken

Jedes Kapitelende animiert die jungen Leserinnen und Leser, selbst in die Natur zu gehen. Über einen QR-Code gelangen sie außerdem zu einem Entdeckerheft, das sie sich leicht selbst ausdrucken können. Und der Titel „Vom Kauzen und Keckern“? Dabei handelt es sich um die Laute durch die sich Füchse zu erkennen geben. „Ich habes mir leichter vorgestellt, aber jetzt ist das Buch da und ich bin stolz darauf“, sagt Heidecker. Erschienen ist es im Tullner Vermes-Verlag, erhältlich im gut sortierten Buchhandel. Die Autorin hat ihr Bachelor-Studium längst abgeschlossen, aktuell arbeitet sie am Master in PR und Kommunikationsmanagement. Ein weiteres Buch ist noch nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen.