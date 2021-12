Tullnerfeld: Landjugend-Volkstänzer suchen Verstärkung

„Die Landjugend Volkstanzgruppe zeichnet Unternehmungslust, Geselligkeit und Herzlichkeit aus. Die regelmäßigen Aktivitäten tragen sehr zu diesem angenehmen Vereinsklima bei“, so Leiterin Anna und Obmann Martin der Volkstanzgruppe Tulln.

Normalerweise tanzen sie mit ihren Mitgliedern regelmäßig alle zwei Wochen im Gasthaus zum Grünen Baum in Atzelsdorf. Durch den Lockdown war dies aber schon länger nicht möglich.

Um die Zeit trotzdem nutzen zu können, überlegten sich Anna und Martin eine Strategie zur Überbrückung: Sie stellen ihre Burschen und Mädels auf der Instagram-Seite der Landjugend vor, „planen Auftritte und Ausflüge für das kommende Jahr und tüfteln an Erweiterungen unserer Tracht “, erzählt das Tanz-Duo.

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren können künftig wieder in eine Tanzprobe hineinschnuppern. Anmeldung per E-Mail an martin.geigermg19@gmail.com oder über Instagram (vtg_ljtulln).