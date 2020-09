Kann man mit einem Konzert voller eher düsterer Gschichtln und Moritaten einen hoffnungsvollen Coronasommer-Ausklang gestalten? Und wie man das kann! Wenn man Voodoo Jürgens ist und dabei von der hervorragend aufspielenden "Ansa Panier" unterstützt wird.

Erfolgsgeschichten und Strahlemänner bzw. -frauen sind seine Sache nicht. Der gebürtige Tullner singt lieber über das Leben in den dunkleren Ecken und Bars, über "s klane Glücksspiel" und die Verlierer, die aber irgendwo immer noch die Hoffnung haben, es zu schaffen, vielleicht mit dem Inhalt von einer "roden Sporttoschn".

Voodoo-Magie in den Liebesliedern

Voodoo Jürgens versteht sich aber auch auf Liebeslieder: "In deiner Nähe" vom ersten Album, gefolgt vom "Ohrwaschlkräuler" vom aktuellen zweiten Longplayer fügten sich wunderbar in ein Set, das ohne Pause nach mehreren Zugaben trotzdem viel zu früh endete, mit "Heast do hub i scho gnua". Fürs Publikum galt das nicht. Dem Jubel nach zu schließen hätten es gerne noch ein paar Lieder mehr sein dürfen - ein Konzert-Highlight, das in Coronazeiten Hoffnung für die Kulturzukunft gibt.