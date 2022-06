Raub mit wenig Aufwand: Jugendliche bestehlen Gleichaltrigen in Tulln

Werbung

Der Vorfall fand an einem Abend Anfang Dezember statt. Zwei der jugendlichen Täter, beide 15 Jahre alt, trafen am Weg nach Atzenbrugg am Bahnhof Tulln Stadt einen guten Bekannten, den 14-jährigen Drittangeklagten. Während sie auf ihren Zug warteten, sollen sie ihr 14-jähriges Opfer entdeckt haben.

Der 14-jährige Täter gab an, anfangs aus Jux auf den Burschen zugegangen zu sein. "Ich wollte ihn nur sekkieren. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich mitmacht", meinte er. Er sei zu dem Jungen gegangen und hätte ihn gefragt, ob er Geld mithätte. Nicht wenig später stießen auch seine Freunde dazu.

Die Angeklagten sollen den Jungen bedrohlich eingekreist haben, was sie in der Verhandlung letztendlich kleinlaut zugaben. Obwohl das Opfer zu Beginn abgestritten haben soll, überhaupt Geld mitzuhaben, soll er nach wiederholtem Nachfragen seine Geldbörse gezückt haben. Zwei der Burschen sollen, laut dem Opfer, sofort zugegriffen und insgesamt 100 Euro aus seiner Geldtasche entwendet haben.

Glimpflich davon gekommen

Mit ihrer Beute in den Händen flüchteten die Täter. Jedoch konnten sie über Videoaufnahmen am Bahnhof der Tat zugeordnet werden. Das Opfer konnte sie nicht identifizieren, da sie während der Tat FFP2-Masken und Hauben trugen.

Glimpflich davon kamen der 14-jährige und einer der 15-jährigen Täter. Sie müssen jeweils 100 Sozialstunden abarbeiten. Der Vater einer der Burschen meinte zum Richter: "Von mir aus können Sie ihm ruhig 20 Stunden mehr geben". Auf Grund einer Vorstrafen wegen Nötigung bekam der dritte Täter eine Strafe von sechs Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist rechtskräftig.

