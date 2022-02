49.000 Stiche seit November in Tulln

Rund 13.000 aktive Impfzertifikate * in der Stadt (79,5 Prozent), 83.900 im Bezirk (79,3 Prozent): Kurz vor dem Start der Impfpflicht liegt Tulln knapp über dem NÖ-Schnitt (77,8 Prozent).

Die Stadt legt seit Beginn einen starken Fokus auf Impfaktionen. Mit Erfolg: Bei den vier Gemeindeimpfaktionen seit November wurden 2.114 Impfungen verabreicht. Im Landesimpfzentrum in der Messe waren es – ebenfalls seit November – 46.530; hinzu kommen etliche Impfungen beim Hausarzt.

Bürgermeister Peter Eisenschenk – er setzte sich von Anfang an für Impfungen in Tulln ein – erklärt, warum der Stich wichtig ist: „Nicht weniger als 99,9885 Prozent aller Corona-Impfungen hatten im Vorjahr in Österreich keine Nebenwirkungen, die eine Spitalsbehandlung verursachten. Auch ich habe meine drei Impfungen gut überstanden. Vor allem aber bin ich dadurch vor einer schweren Corona-Erkrankung geschützt und werde kein Intensiv-Bett benötigen, das dadurch Schwerverletzten oder anderen schwer Erkrankten vorbehalten bleibt.“

Tulln hat – knapp nach Mistelbach – die zweithöchste Impfrate der NÖ Bezirkshauptstädte. Der Stadtchef ist überzeugt: „Mein Schutz vor der Krankheit wird sich auch dann nicht ändern, wenn der Omikron-Variante eine gefährlichere Mutation folgen sollte, was derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Möglicherweise wird eine weitere Auffrischungsimpfung notwendig sein, was mich jedoch nicht stören würde.“

Eisenschenk: „Haben die Zeit nicht mehr“

Und: „Je höher der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung ist, desto höher sind unsere Chancen, dass wir ein von Corona unbeschwertes Leben wieder zurückbekommen“, vertraut Eisenschenk der Wissenschaft.

Ein hoher Immunisierungsgrad könne derzeit nur durch die Drittimpfung aufgebaut werden, „eine natürliche massenhafte Immunisierung durch Ansteckungen wäre nicht nur gefährlicher, sondern bräuchte auch viel mehr Zeit, die wir weder gesellschaftlich, psychisch noch wirtschaftlich haben“, warnt der Stadtchef.

