Der Bezirk fiebert der Europameisterschaft entgegen. Die NÖN hörte sich bei Experten um, die es wissen müssen.

Stefan Maierhofer, der letzte A-Nationalteamspieler aus dem Tullner Bezirk, traut Österreich einiges zu. „Unser Ziel muss Platz zwei sein.“ Der große Gegner sei Holland, „aber die Ukraine und auch Nordmazedonien, die gegen Deutschland gut performt haben (2:1-Sieg; Anm.), sind nicht zu unterschätzen“.

„Ich bin Patriot und freue mich immer, wenn Österreich spielt.“Stefan Maierhofer

Der Kader von Teamchef Franco Foda habe ihn nicht überrascht: „Es ist alles dabei, was der Markt hergibt.“ Dieser beschränke sich vornehmlich auf Deutschland: „Unser Markt ist die deutsche Bundesliga, und das völlig zurecht. Das ist zugleich ein Armutszeugnis für die österreichische Liga.“

Die EM wird Stefan Maierhofer als TV-Konsument verfolgen. „Ich bin Patriot und freue mich immer, wenn Österreich spielt.“

Der Wilfersdorfer wird die Zelte in Würzburg, dem Letzten der 2. Deutschen Bundesliga, für den er in den vergangenen vier Monaten nur 80 Einsatzminuten hatte, abbrechen. Das Kapitel Würzburger Kickers möchte er schnell abhaken. „Schauen, was dann kommt. Noch bin ich fit und möchte spielen. Es wäre schade, die Schuhe an den Nagel zu hängen.“

Aber auch ein Engagement als Co-Trainer oder Trainer kann sich der 38-Jährige vorstellen. „Ich werde mir Zeit nehmen, bis das richtige Angebot dabei ist.“

Christian Kern, Direktor der Hypo-Bank Tulln, ist auf Du und Du mit früheren Nationalteamspielern. Viele Stars haben sich anlässlich des Weltspartags ein Stelldichein gegeben, darunter Hans Krankl und Herbert Prohaska. Beim Team Copa Pele, das sich praktisch ausschließlich aus früheren Nationalteamspielerin rekrutiert, ist er Vorstandsmitglied. Als Zeugwart wäscht er die Dressen von Andreas Herzog, Ivica Vastic & Co. Zeugwart (und Teamkoordinator) ist er auch bei den FAK-Allstars (Ex-Bundesligaspieler von Austria Wien).

„Wenn alles passt, die Leistungsträger in Form sind und wir kein Verletzungspech haben, ist die Gruppenphase sicher machbar. Dann muss man sich von Spiel zu Spiel weiter durchkämpfen. In einem Turnier ist alles möglich, von der Sensation bis zum Untergang.“

Christian Kern hatte (vor Corona) Karten für das Spiel Österreich gegen Ukraine in Bukarest, „aufgrund der Verschiebung und unsicheren Situation bleibe ich zuhause und schaue die Spiele mit Freunden und Bekannten an“.

„Ich kenne in Österreich derzeit nur einen Tormann, der konstant fehlerfrei spielt und das ist der Wolfgang Knaller bei der Copa Pele.“ Christian Kern

Kern ist „gelernter Basketballer“ und war Obmann des BBC Tulln. „Daher maße ich mir, was den Kader betrifft, kein Urteil an. Aber die Torhüterlösung ist schon sehr besonders. Man kann zu Cican Stankovic stehen, wie man will, aber als Torhüter des Jahres 2019 und Einser-Tormann von Doublegewinner Salzburg hätte er sich schon einen Platz verdient.“ Und: „Ich kenne in Österreich derzeit nur einen Tormann, der konstant fehlerfrei spielt und das ist der Wolfgang Knaller bei der Copa Pele.“

Im Ex-Lokal seines Schwiegersohns organisierte Kern zahlreiche Fußball-Stammtische mit vielen prominenten Gästen, etwa Felix Gasselich. „Das ist aber vorbei. Vielleicht organisiere ich einmal wieder so etwas, aber nicht während der EURO.“

August Baumühlner ist längst-dienender Kampfmannschaftstrainer im Tullnerfeld. Seit 2010 trainiert er ohne Unterbrechung den SV Langenrohr, den aktuell besten Bezirksverein. In Summe ist er schon 15 Jahre Trainer des SVL. Baumühlner fiebert der EM bereits entgegen. „Sie ist fußballerisch sogar noch interessanter als eine WM, weil lauter gute Mannschaften dabei sind.“

Auch Österreich hätte das Niveau, vorne mitzumischen. „Wir haben viele gute Spieler im Ausland, haben einen großen Kader mit vielen guten Alternativen. Wir sind überall top besetzt.“ In der Tormannfrage würde er auf Daniel Bachmann setzen.

Gerald Bauer ist seit 2004 Obmann des SV Langenlebarn. Kein Funktionär aus dem Bezirk führt länger einen Fußballverein als er. Er pflichtet Kern bei, was die Tormannfrage betrifft: „Bei den Torhütern hätte ich es anders gemacht.“ Österreich habe gute Chancen: „Wir haben eine starke Mannschaft, die in der Gruppe Platz zwei schaffen sollte.“

Vielleicht werden Österreichs Spiele auf der Anlage des SV Langenlebarn übertragen. „Wir werden bei der BH darum ansuchen, bis zu 50 Personen einladen zu dürfen.“ Dem SDL könnte in die Karten spielen, dass man eine Betriebsanlagengenehmigung hat.