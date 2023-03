Geschichten für Kinder in Sieghartskirchen

Der „Österreichische Vorlesetag“ am Donnerstag, 23. März, ist eine Initiative, die das Lesen wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rücken will. Lesen ist die Grundlage unserer Kultur. Wer gut lesen kann, hat einen besseren Zugang zu Bildung und damit zu einem besseren Leben.

Und der erste Schritt dazu ist das Vorlesen. Am diesjährigen Vorlesetag kommt Helmut Janitsch in die Gemeindebücherei Sieghartskirchen und liest lustige und interessante Geschichten für Kinder ab drei Jahren vor. Beginn ist um 15 Uhr. Alle Kinder sind herzlichst eingeladen.

