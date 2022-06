Top Kultur in Ottenthal 33: Steinbatz' Traum ging in Erfüllung

Werbung

Der Traum von Gerda Steinbatz ist in Erfüllung gegangen: Sie wollte einen Ort schaffen, wo man die Alltagssorgen vergisst, der einen in eine andere Welt eintauchen lässt. Mit ihren Veranstaltungen in Ottenthal 33 ist ihr das auch gelungen.

Zwei herausragende Veranstaltungen im Juni

Die NÖN hatte darüber berichtet, dass im Schatten ihres alten Kirschbaumes auch schon Mitglieder der Wiener Philharmoniker ihr Konzert gegeben haben. „Die Besucher sind begeistert und kommen gerne wieder“, freut sich Gerda Steinbatz.

Im Juni gibt es gleich zwei herausragende Veranstaltungen. Einerseits ein Klavierkonzert mit Elias Keller am 12. Juni. Elias ist ein Ausnahmetalent am Klavier. 2021 wurde der 14-jährige Kärntner mit dem Klassik-Preis „Goldene Note“ ausgezeichnet. Mit der Philharmonie Salzburg stand er bereits zum zweiten Mal als Solist auf der Bühne.

„Wenn du spielst, füllst du jede Ecke im Raum“, schwärmte selbst Elina Garanca. „Seine Musik berührt und verzaubert. Es freut mich besonders, dass Elias Keller Ottenthal 33 mit einem Solokonzert die Ehre erweist“, sagt Gerda Steinbatz.

Thomas Sautner gastiert am 25. Juni in Ottenthal 33. Foto: Doris Blovsky

Poesie und Begegnung unterm Kirschbaum mit Thomas Sautner ist am 25. Juni angesagt. Eine Premiere, denn der bekannte Schriftsteller trägt erstmalig Poetisches vor, darunter auch unveröffentlichte Werke.

Im Anschluss können sich die Teilnehmer in gemütlicher Atmosphäre mit Thomas Sautner über Literarisches und anderes austauschen.

Ein Highlight wird das zweitägige Seminar „101 Wege einen Roman (nicht) zu schreiben“, wo Routinier Thomas Sautner erklärt, wie das Unmögliche gelingen kann. Sautner gibt Tipps und hilfreiche Schreibbeispiele. Nähere Details gibt es online auf: www.gerdasevents.at .

