Donaubühne Tulln 2022: Best of Peter Kraus und mehr

Peter Kraus wird am Samstag, 30. Juli, sein einziges Konzert in Österreich in diesem Jahr geben. Wo? Natürlich auf der Donaubühne in Tulln.

Vor Kurzem war der topfitte 83-Jährige schon auf Kurzbesuch in Tulln. Sein Auftritt wird unter dem Titel „So schön war die Zeit!“ stehen und mehr als „nur“ seine größten Hits bieten.

„Es wird ein ganz spezielles Programm“, verspricht Kraus, „es wird auch Lieder von meinem neuen Album ,Idole‘ enthalten und ganz speziell für Österreich meine Version vom ,Gschupften Ferdl‘, die ich alleine, ohne Band, singe.“

Auch die ,Monty Pythons der Musik‘ kommen vorbei

Das Album trägt seinen Titel „Idole“ natürlich nicht ohne Grund. „Es enthält Songs von jenen Leuten, die mich selbst als Jugendlichen zum Singen brachten“, erklärt Kraus, also etwa von Nat King Cole oder Frank Sinatra.

Das Exklusiv-Konzert von Peter Kraus ist aber nur eines von vielen Highlights in diesem Donaubühnen-Konzertsommer (siehe unten, das Kabarettprogramm haben wir in der NÖN bereits präsentiert).

Mnozil Brass sind am 9. Juli, mit „Phoenix“ zu Gast auf der Donaubühne: „Das weltberühmte Septett lädt zu einem komödiantischen Feuerwerk mit musikalischer Virtuosität, Raffinesse und viel Wiener Schmäh!“ Foto: Daniela Matejschek

„Mit Mnozil Brass dürfen wir die ,Monty Pythons der Musik‘, wie sie oft genannt werden, bei uns in Tulln begrüßen“, sagt Kulturmanager Erich Schindlecker.

Gute Nachrichten hat er auch für alle jene, die noch auf Sitzplatzkarten für Rainhard Fendrich oder Hubert von Goisern gehofft haben: „Aufgrund der zusätzlichen Plätze dank der Vorschüttung können wir noch einige exklusive Tickets anbieten. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass die Damen und Herren den Sommer dazu nützen, eine der schönsten Bühnen Mitteleuropas zu besuchen und dort die lauen Sommerabende zu genießen.“

