Tullner Zukunftsforum: Denkanstöße für die Zukunft

Universitäts-Professor

Clemens Sedmak:

Was wirklich, wirklich zählt

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine zeigen uns: Unser Leben ist fragil, die politische Ordnung zerbrechlich. Wir sehen uns mit düsteren Zukunftsszenarien konfrontiert, was unseren Planeten und das ökologische Gleichgewicht angeht. Man darf und muss sich fragen: Was hält, was zählt? Was hat Gewicht und was gibt unserem Leben Gewicht – heute und in Zukunft? Der Vortrag will Impulse für eine urenkeltaugliche Welt geben.

Freitag, 6. Mai,

im Anschluss an die

Eröffnung um 19 Uhr

Universitäts-Professor

Jesús Crespo Cuaresma:

Die Zukunft von

Wirtschaftswachstum

und Armut

Neben dem Klimawandel ist Armut die größte Herausforderung der Gegenwart. Fundierte Aussagen darüber, wie sich Armut an verschiedenen Orten der Welt entwickelt, sind entscheidend für wirkungsvolle Gegenmaßnahmen. Die moderne Wirtschaftswissenschaft hat Methoden gefunden, die uns einen realistischen Blick in die Zukunft der ökonomischen Entwicklung der Welt werfen lassen.

Samstag, 7. Mai, 9.15 Uhr

Vizekanzler a. D. Michael Spindelegger: Migrationsströme nach Europa und ihre Bewältigung

Migration, Flucht und Vertreibung sind eng mit den großen globalen Entwicklungen verknüpft – von der Zunahme gewaltsamer Konflikte bis zum Klimawandel. Die Mitgliedsstaaten der EU ringen seit Jahren um langfristige Strategien. Sie haben große Fortschritte erzielt, müssen ihre Politiken aber noch entscheidend weiterentwickeln, um einer der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wirklich gerecht zu werden.

Samstag, 7. Mai, 10.25 Uhr

Gerda Holzinger-Burgstaller: Banken als Partner am Weg zu einer digitalen und nachhaltigen Zukunft

Die digitale und grüne Transformation bietet enorme Chancen für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Gerda Holzinger-Burgstaller über die Potenziale und Herausforderungen dieser Transformation, über Innovationskraft und Tatendrang und die Rolle von Banken als Partner auf dem Weg in die Zukunft.

Samstag, 7. Mai, 11.30 Uhr

FH-Professorin Kathrin Stainer-Hämmerle: Wenn der Staat zugleich stark und schwach wird. Covid-19 und die Folgen für Politik und Demokratie.

Eingriffe in unsere Grundrechte, geschlossene Grenzen, Vertrauensverlust in die Demokratie, eine drohende Spaltung unserer Gesellschaft: Covid-19 ist weit mehr als eine gesundheitliche Krise. Kann sich unsere Demokratie jemals davon erholen? Oder müssen wir damit rechnen, dass uns künftig Individualismus und Verschwörungstheorien beherrschen? Einfache Antworten darauf sind kaum zu finden.

Samstag, 7. Mai, 14 Uhr

Fred Luks: Zukunftshoffnung? Die Transformation zur Nachhaltigkeit kann gelingen!

Nachhaltigkeit gilt als akzeptiertes Ziel in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Aber wie siehts mit dem konkreten Gehalt dieses Leitbildes aus? Für fröhlich-naiven Optimismus besteht angesichts der Lage ebenso wenig Anlass wie für missmutigen Pessimismus. Aber wir können die begründete Hoffnung haben, dass die Transformation zur Nachhaltigkeit gelingt.

Samstag, 7. Mai, 15.15 Uhr

Mehr Informationen, Tickets (Freitag: Eintritt frei; Tageskarte am Samstag: 65 Euro) und Anmeldung:

tulln.at/zukunftsforum