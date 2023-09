Vortrag in Michelhausen: Alles über die KI

Wie „künstlich“ und wie „intelligent“ ist KI tatsächlich? Was ist sie, wovon lernt sie und was kann sie? Welche Auswirkungen hat sie auf unseren Alltag, die Berufswelt und die Gesellschaft? Wo gilt es einzuschreiten, damit der Mensch nicht zum „Zauberlehrling“ wird? Diesen und so manch‘ anderen Fragen soll im Rahmen der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 21. September, auf den Grund gegangen werden.

Dabei darf auch Stefan Oppl von der Donau-Universität Krems begrüßt werden, der einen Vortrag hält. Anschließend wird zur Podiumsdiskussion eingeladen. Ausklang findet der Abend bei einem Imbiss. Beginn ist 17:30 im Gemeindeamt Michelhausen.