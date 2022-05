Clemens Sedmak in Tulln: Was wirklich zählt, ist oft nur geliehen

Mit hochkarätigen Vortragenden lieferten Stadtgemeinde und HAK/HAS Tulln beim 9. Tullner Zukunftsforum „Impulse für ein zukunftsträchtiges Handeln“, wie Bürgermeister Peter Eisenschenk bei der Eröffnung sagte. Denn, so der Bürgermeister weiter: „Der Hausverstand, der so gerne von Populisten zitiert wird, ist zwar gut für den Alltag, aber untauglich für zukunftstaugliche Entscheidungen.“

Gleich am Eröffnungsabend gab Philosoph Clemens Sedmak brillante Denkanstöße zum Thema „Was wirklich, wirklich zählt“. Hier nur so viel: Titel, Geld, Leistung und Macht sind es nicht. Vieles im Leben ist nur eine Leihgabe und wir wissen es erst zu schätzen, wenn wir es verloren haben.

Bürgermeister Peter Eisenschenk, Ivanko Sekulic, Michael Spindelegger, Gerda Holzinger-Burgstaller, Kathrin Stainer-Hämmerle, Jesus Crespo Cuaresma, Lisa Schejbal und Fred Luks beim 9. Tullner Zukunftsforum. Foto: Knöpfl

Ein dichtes Programm erwartete die Besucher auch am zweiten Tag:

Der Spanier Jesus Crespo Cuaresma zeigte in seinem Referat das Wirtschaftswachstum und die Armut am Bruttoinlandsprodukt einzelner Länder auf und wie sich diese Faktoren bis 2030 verändern werden.

Der ehemalige Vizekanzler Michael Spindelegger ist Generaldirektor des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), einer Organisation, die von Österreich und der Schweiz 1993 gegründet wurde. Er durchleuchtete die Situation der Flüchtlinge im Krieg in der Ukraine im Fokus auf arbeitsmarktorientierte Integrationsmaßnahmen.

Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Österreich, die auch Sponsor des Zukunftsforums war, zeigte die Bemühungen mit der ESG-Strategie auf, um nachhaltige Klimaziele zu erreichen.

Kathrin Stainer-Hämmerle , Studiengangsleiterin und Professorin an der Public Management FH Kärnten referierte über die Folgen von Covid-19 für Politik und Demokratie. Sie stellte fest, immer weniger halten sich in oder nach der Pandemie an Regeln, dennoch sind nach wie vor neun von zehn Menschen von der Demokratie überzeugt und dass man gute Kompromisse finden sollte.

Fred Luks beschäftigt sich in Forschung, Lehre und Management mit Zukunftsthemen und dem Weg zur Nachhaltigkeit. In seinem Referat arbeitete er die Definition von Nachhaltigkeit heraus, dazu gehört Generationengerechtigkeit, Dreidimensionalität, Transformation, Innovation, Exoneration und Tradition.

Am besten „largom“

