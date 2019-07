Bei einer Veranstaltung im BG/BRG Tulln schilderte Ronald Leopoldi, der Sohn des 1888 geborenen Komponisten, Kabarettisten und Klavierhumoristen, den Aufstieg seines Vaters zum erfolgreichen Pianisten und Sänger, seine Erlebnisse im Ständestaat und als Verfolgter des NS-Regimes.

Als Musiker konnte Hermann Leopoldi im amerikanischen Exil, wo er seine Bühnen- und Lebenspartnerin Helly Möslein kennenlernte, zum Teil an seine alten Erfolge anknüpfen. Eine Rückkehr des Paares ins Heimatland wurde u. a. durch Viktor Matejka ermöglicht.

Die Lesung, vorgetragen von Ronald Leopoldi und Direktorin Irene Schlager, wurde in besonderem Maße durch Lieder bereichert, die Moritz Mayr-Harting in Leopoldi-Manier am Klavier vortrug.

Anschließend konnten die Schüler Fragen stellen. Zur Zeitgeschichte und den Herausforderungen der Gegenwart fand ein Gedankenaustausch statt.

Als Moritz Mayr-Harting den Buchenwald-Marsch vortrug, in dem KZ-Insassen bezeugen, sie wollten „ja zum Leben sagen“, stellte sich besondere Betroffenheit ein. Trotz all seiner schrecklichen Erlebnisse blieb Hermann Leopoldi „ein unverbesserlicher Optimist“.