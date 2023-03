Umweltmediziner Hutter kommt nach Absdorf

Spätestens seit seinen ORF-Interviews während der Corona-Pandemie ist der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der studierte Landschaftsökologe und Mediziner tritt seit Jahren immer dann in Erscheinung, wenn es darum geht, Umweltrisiken verständlich zu vermitteln.

Auf Initiative der KLAR! Region Wagram in Kooperation mit dem Kultur- und Verschönerungsverein Absdorf und der Marktgemeinde Absdorf hält Hans-Peter Hutter am Freitag, 17. März, um 19 Uhr im Pfarrkultursaal den Vortrag "Gesundheitsfolgen Klimawandel – Vom Reden ins Handeln kommen!“ Dabei erfährt man, welchen Einfluss der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat und erhält Tipps zu der Frage: Was können wir tun, um die Auswirkungen auf unsere Gesundheit möglichst gering zu halten?





Hans-Peter Hutter

Studium „Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung“ (Universität für Bodenkultur) sowie „Medizin“ (Universität Wien).

Arbeitsschwerpunkte sind Risikoabschätzungen und Forschungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen rund um die Themenfelder Klimawandel, Luftverunreinigungen (Innenraum- und Außenluft), elektromagnetische Felder (Mobilfunk, Freileitungen), Green Spaces sowie Lärm und Gerüche Lärm, Geruch etc.



