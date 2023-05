Umweltpreis geht an Gemeinde Fels

Die ÖGUT zeichnete zum 36. Mal die besten Projekte und Vorbilder im Bereich Nachhaltigkeit in Österreich aus. In der Kategorie „Nachhaltige Kommune“ war Niederösterreich mit Fels am Wagram und Baden unter den drei Top-Nominierten. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis für herausragende soziale Innovationen im Bereich der Kommunen ging letztlich an Fels am Wagram. In der Kategorie wurde bewertet, wie vorbildhaft und innovativ Gemeinden Energie- und Umweltkonzepte umsetzen und somit die Lebensqualität der Menschen verbessern.

„Die Auszeichnung für Fels am Wagram und die Nominierung Badens zeigt die innovative Schlagkraft unserer Gemeinden, die somit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Niederösterreich leisten. Sie sind der Antrieb unseres blau-gelben Klima- und Energiefahrplan bis 2030, der Niederösterreichs Weg zu einer sauberen, erneuerbaren und nachhaltigen Energiezukunft garantiert“, gratuliert LH-Stv. Stephan Pernkopf den blau-gelben Teilnehmern. Die darin enthaltenen Ziele wie der Ausstieg aus Öl und Gas, der Ausbau von PV-Anlagen und die Reduktion von Co2 werden in Fels am Wagram bereits umgesetzt.

„Die hohe und erfolgreiche Beteiligung von Gemeinden aus Niederösterreich am ÖGUT-Umweltpreis mit dem Preisträger Fels am Wagram und Baden unterstreicht die erfolgreiche Arbeit des Landes Niederösterreich mit den Gemeinden zur Erreichung der Klimaziele“, so ÖGUT-Generalsekretärin Monika Auer.

In Fels sind 18 PV-Anlagen auf den Gemeindegebäuden mit insgesamt 930 Paneelen bzw. 325 kWp Leistung sowie vier Stromspeicher, sowie eine PV-Anlage auf einem Erdlärmschutzwall in Betrieb. Der Gasverbrauch der Gemeinde wurde um 97 Prozent reduziert, seit Jahrzehnten sind keine Öl-Heizungen mehr in Betrieb, die Straßenbeleuchtung ist zu 90 Prozent auf LED umgerüstet und mehr als dreiviertel des Gemeindegebiets wurde zu „Grünland-Freihaltefläche-Landschaftsschutz" umgewidmet.

Die Gemeinde organisiert in Zusammenarbeit mit der Energieberatung Niederösterreich regelmäßige öffentliche Vorträge und individuelle Beratungen zu Energie- und Umweltthemen für die Bevölkerung. Die Gemeinde bietet auch die Möglichkeit sich mittels Bürgerbeteiligung finanziell an der Errichtung von PV-Anlagen auf Gemeindegebiet zu beteiligen. Darüber hinaus wurde eine Erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet, in die die PV-Anlagen eingebracht wurden. Damit kann jedes Mitglied konkret an der Stromerzeugung aus der PV-Anlage am Erdlärmschutzwall teilhaben. Aber auch Energieeffizienz spielt in der Gemeinde eine wichtige Rolle. So werden die Energieverbräuche der Gemeinde mittels Energiebuchhaltung überwacht, um die Eigenverbräuche optimal zu steuer

Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur, Herbert Greisberger, unterstreicht die Leistung der Gemeinde: „Fels am Wagram verfolgt konsequent mit langfristigen Konzepten den Klima- und Bodenschutz. Besonders die Änderungen im Flächenwidmungsplan und die PV-Fläche am Deponierand sind entschlossene Schritte im Sinne der Menschen.“ Auch die Einbindung der Bevölkerung durch Energiegemeinschaften und die unbürokratische Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen seitens der Gemeinde und des Landes NÖ hat die Jury überzeugt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.