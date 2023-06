Faires Sportfest

Der Elternverein und die Volksschule Zeiselmauer veranstalteten einen Leichtathletikwettbewerb mit den Disziplinen 50 m lauf, Weitsprung und Schlagballwurf. Bei besten Wetterverhältnissen nahmen 150 Schüler an dieser Schulveranstaltung am Zeiselmaurer Sportplatz teil. Ausgerüstet mit Startnummern zeigten die Volksschüler ihr sportliches Können. Dabei bewiesen sie ausgesprochene Fairness gegenüber ihren Mitstreitern. Dies lobte auch VD-Direktorin Karin Grünberger bei der Siegerehrung. Sie dankte auch Conny Fleischmann, Obfrau des Elternvereins, für die perfekte Organisation. Cornelia Fleischmann freute sich über die Unterstützung der Gemeinde, sie stellte den Sportplatz zur Verfügung. Außerdem sponserten die Bürgermeister Martin Pircher (Zeiselmauer-Wolfpassing) und Harald Germann (Muckendorf-Wipfing) die Verpflegung der Kinder. Besonderer Dank ging an Alex Michtner, er rief dieses Sportfest 2014 ins Leben.

Jeder Athlet erhielt eine Urkunde mit dem belegten Platz und eine Medaille. Die besten Drei (aufgeteilt nach den Klassen und Geschlecht) bekamen auch einen Pokal, der von der Raika gespendet wurden.

Dieser Tag sollte die Kinder etwas näher zum Sport bringen, und zwar spielerisch aber auch unter Wettkampfbedingungen.