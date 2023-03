Weinregion digital vermittelt

In der jüngsten Weinregion Österreichs wächst ein wunderbarer Wein in 115 Rieden. Der Wagram Weine Guide beschreibt die Rieden besonders faktenreich. Eingestiegen wird in den digitalen Guide unter m.wagram.at. Er läuft auf allen Smartphones und Tablets ohne Zusatzsoftware. Die Nutzung ist in jedem Fall gratis.

Winzerhöfe, Heurige, Rebsorten und aktuelle Veranstaltungen und Aktivangebote wie Wandern, Radrouten, Ausflüge und Kulinarik, und besonders attraktive Plätze in der Region sind als verknüpfte Information eingebunden. „Der Wagram Wein Guide und sein wachsendes Angebot löst somit den Anspruch des ,One-Stop-Shop' für die Weinregion Wagram ein“, sagt Weinstraße Wagram-Obmann Norbert Greil.

Orientierung in den Weingärten bieten ergänzend zum Wagram Werin Guide die neuen Riedentafeln, die durch QR-Code voll in das digitale Leitsystem integriert sind. So werden die landschaftsprägenden Rieden lesbar. Und eine Entdeckungsreise am Wagram zu Wein, Riede und Winzerhof.

Eben erschienen ist auch der Wagram Weinatlas, der alle Informationen zum kostbare Boden liefert, der Herkunft und Grundlage ist für alles, was am Wagram wächst. Kellergassen und andere Angebote der Region werden vorgestellt, die bunte Vielfalt der Vogelwelt und der Naturschutz am Wagram. Herzstück des Weinatlas ist aber der umfassende Katalog, der alle Weinrieden am Wagram eingehend beschreibt.

„Als Winzer und Gastgeber am Wagram setzen wir auf ausgezeichnetes Service für unsere Gäste und Kunden. Dazu gehören immer bessere digitale Angebote, die einfach zu nutzen sind. Navigieren zum besten Wein ist so einfach“, sind sich Norbert Greil und Franz Aigner, Kirchberger Bürgermeister und Obmann der Region Wagram, einig.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.