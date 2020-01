Türkis und Grün ist nicht nur bundespolitisch groß in Mode, es sind auch im Gesamtbezirksergebnis der Gemeinderatswahl die Farben der Sieger. NEOS konnte leicht zulegen, SPÖ und FPÖ verloren genauso wie die „Sonstigen“, letztere jedoch nur marginal.

Thomas Peischl Status: „Es ist kompliziert“

Im Detail betrachtet konnten aber alle Parteien Erfolge feiern. So konnte etwa die ÖVP ihre absoluten Mehrheiten in der Bezirkshauptstadt Tulln und Sieghartskirchen gleich um jeweils vier Mandate ausbauen oder in Fels, Kirchberg und Sitzenberg-Reidling um je zwei Sitze zulegen. Einen Achtungserfolg feierten die Türkisen in der letzten roten Hochburg Zwentendorf mit dem Gewinn eines Mandats. In Langenrohr kratzte man nach dem Nicht-Antreten der SPÖ an der 80-Prozent-Marke.

„Arbeitsauftrag, den wir gerne annehmen“

ÖVP-Bezirksparteiobmann Johann Höfinger: „Grundsätzlich überwiegt die Freude, zum Beispiel in Tulln oder in Sieghartskirchen, wo wir jeweils vier Mandate dazugewinnen konnten. Hier wurden das Engagement, aber auch die Visionen für die Zukunft gewürdigt.“ Er sieht in dem Ergebnis „einen riesigen Auftrag, den alle gerne annehmen“.

Die Grünen konnten im Bezirksergebnis um sechs Mandate zulegen und damit die FPÖ von Platz 3 verdrängen. Gelungen ist das unter anderem in St. Andrä-Wördern oder in Klosterneuburg, wo die Grünen jeweils ein Plus von drei Mandaten schafften. In der Bezirkshauptstadt Tulln stellt die Umweltpartei jetzt mit insgesamt fünf Mandaten nach der TVP die zweitstärkste Fraktion. Stadtrat Rainer Patzl: „Wir haben überall deutlich gewonnen. Obwohl wir in nur sechs Gemeinden angetreten sind, haben wir insgesamt fast zehn Prozent erreicht.“ Klares Ziel für die nächste Wahl müsse es jetzt sein, mit mehr Ortsgruppen anzutreten, denn: „Das Potenzial ist da.“

Ganz unterschiedliche Resultate gab es bei der SPÖ in 22 Gemeinden mit ihren „Vor-Ort-Themen“. Bemerkenswert ist etwa der Gewinn von zwei Mandaten in Zeiselmauer-Wolfpassing, wo die Sozialdemokraten jetzt wieder die stärkste Fraktion stellen.

Jubel über Zeiselmauer, Langenrohr schmerzt

„Erfreuliche Ergebnisse hatten wir in Zeiselmauer, Zuwächse in Königstetten, im Heimatort unserer Bundesrätin Doris Hahn, Spitzenergebnis unserer einzigen Bürgermeisterin Marion Török in Zwentendorf und Super-Zuwachs in Michelhausen mit einem neuen, jungen Team unter Gerald Fröhlich“, freut sich Bezirksvorsitzender Heimo Stopper. Aber es gab auch schmerzhafte Verluste in Fels und Sieghartskirchen, Muckendorf, Sitzenberg und Tulln.

Als „negativen Beigeschmack“ bezeichnet Stopper den Verlust von 13 Mandaten und das Nicht-Antreten der SPÖ Langenrohr, das noch juristisch überprüft wird.

Insgesamt habe sich gezeigt, dass einige Gemeinden auch gegen den Bundestrend herausragende Erfolge einfahren konnten und in einigen Gemeinden habe es die Mehrheitspartei geschafft, den türkisen Aufwind geschickt auf die Gemeinde umzuwälzen.

Trotz herber Verluste sieht Bezirksparteiobmann Andreas Bors die wenigen positiven Aspekte: „Immerhin haben wir jetzt in drei weiteren Gemeinden mehr den Einzug in den Gemeinderat geschafft, damit sind wir in insgesamt 15 Gemeinden vertreten.“ Neu darunter sind Judenau-Baumgarten, Muckendorf und Fels am Wagram.

Junger NEOS holt auf Anhieb acht Prozent

NEOS waren bislang in drei Gemeinderäten vertreten. In Klosterneuburg konnte ein drittes Mandat errungen werden, in Tulln und Zwentendorf bleibt es bei jeweils einem Sitz. Neu ist die Farbe Pink im Gemeinderat von Tulbing. Christoph Enke und sein junges Team konnten dort auf Anhieb acht Prozent erreichen, womit sie nur knapp an einem zweiten Mandat vorbei schrammten. „Das freut mich wirklich sehr“, sagt dazu Tullns NEOS-Einmann-Fraktion Herbert Schmied, „es ist immer super, wenn sich junge Leute engagieren.“ Insgesamt sei es für NEOS im Bezirk noch ein langer Weg. „Aber das ist wie mit der Homöopathie“, so Schmied, „die geringste Dosis hat oft die beste Wirkung.“

Hier findet ihr alle Ergebnisse der NÖ Gemeinderatswahl 2020 auf einen Klick

Hier geht's zu unserem Sonderressort: https://www.noen.at/gemeinderatswahl