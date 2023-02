Endlich Klubstatus: Auch Freude bei Tullns Bezirks-Grünen

Die Grünen konnten sowohl landesweit, als auch im Bezirk Tulln an Stimmen dazugewinnen. Gerade das vierte Mandat, mit welchem sie den Klubstatus erreichen, ist für die Partei ein großer Schritt.

Spitzenkandidatin im Bezirk Tulln Ulrike Fischer meint dazu: „Klubstatus bedeutet, dass man aktiv mitbestimmen kann. Wenn wir jetzt sagen, dass wir keine neue Bodenversiegelung in Tulln haben wollen, können wir das auf die Tagesordnung bringen. Es ist so wichtig, dass jetzt endlich grüne Themen behandelt werden können.“

Während die Grünen in Großriedenthal bloß 3,7 Prozent der Stimmen erhielten, schafften sie in St. Andrä-Wördern – der Heimatgemeinde Fischers – stolze 18 Prozent, das beste Ergebnis in ganz Niederösterreich. Auch in Klosterneuburg hatte die Partei mit 16,1 Prozent großen Zuspruch.

Tullns Vizebürgermeister Rainer Patzl zeigt sich mit dem Wahlergebnis der Grünen zufrieden, meint aber: „Die ÖVP-Prozente hätten lieber zu uns wandern sollen.“ Ein besonderes Anliegen der Grünen sei es, das Errichten von Windrädern in Land und Bezirk zu erleichtern. Bisher wären Vorschläge von Seiten der Grünen sowohl im Land als auch auf Gemeindeebene nicht genehmigt worden.

