Wahrnehmungsprobleme bei Kindern: Schwere Tiere können helfen

Kinder mit Wahrnehmungsproblemen sind keine Seltenheit, genauso wenig wie Eltern, die gerne Rat und Hilfe hätten. Elisa Wegl, selbst Mutter eines autistischen Sohnes, machte aus der Not eine Tugend. Vor zehn Jahren entwickelte sie ihre ersten Gewichtstiere (siehe Foto), ein einfaches Hilfsmittel, mit dem betroffene Kinder sich besser konzentrieren, zur Ruhe kommen oder auch einschlafen können.

Gewichtstiere sind schwere, mit Sand gefüllte Stofftiere, die Kinder in der Schule, im Kindergarten oder auch zu Hause unterstützen können, um sich besser konzentrieren zu können, zur Ruhe zu kommen oder auch einzuschlafen. Foto: privat

„Anfangs habe ich alles selbst genäht und damit die Therapie meines Sohnes finanziert“, erinnert sich Wegl. Seit fünf Jahren hat sie eine eigene Manufakturwerkstatt „mit einem wunderbaren heimischen Produktionsteam“. Seit zwei Jahren gibt es eine Kooperation mit der psychosozialen Einrichtung „WerkRaum Tulln“, die wichtige Vorarbeiten erledigt. 2021 war außerdem das Jahr, in dem Wegl endgültig den Schritt in die Selbstständigkeit wagte: „Ich habe nach 27 Jahren meinen Bankjob gekündigt, um mich zu 100 Prozent meinem Herzensprojekt zu widmen.“

Offenbar eine gute Entscheidung: elja Gewichtstiere bekam jetzt in der Wiener Hofburg feierlich das Verified Social Enterprise Label verliehen. „Um es zu erhalten, muss ein Unternehmen einer Reihe von Kriterien entsprechen, insbesondere muss der gesellschaftliche und ökologische Mehrwert klar erkennbar sein“, erklärt Wegl.

Die Vision der Jungunternehmerin reicht aber noch viel weiter: Ihr großes Ziel ist es, in Michelhausen ein „Zentrum der Wahrnehmung“ zu schaffen, wo Kinder und Eltern bestärkt und gefördert werden. Als ersten Schritt will sie, direkt an ihre Werkstatt angrenzend, einen Bewegungs- und Spielraum einrichten. Dann würde sie gerne pädagogisches und therapeutisches Fachpersonal in ihr freies elja-Team aufnehmen.

Info: www.elja.at