Einer großen Herausforderung stellten sich zwei Tullner Feuerwehrmänner. Christoph Keiblinger und Werner Rosenstingl standen als Teil eines aus Waldbrandspezialisten und Mitgliedern des Flug- sowie des Versorgungsdienstes bestehenden Teams vorige Woche in Nordmazedonien im Brandeinsatz.

„Die Anfrage kam Donnerstagfrüh gegen 7.15 Uhr, bis um 8 Uhr hatte ich Zeit, mich zu entscheiden und weil ich ohnehin gerade im Urlaub war, habe ich zugesagt“, erinnert sich Werner Rosenstingl. Ein Tross, bestehend aus 140 Löschprofis aus Niederösterreich und der Steiermark sowie 44 Einsatzfahrzeugen, trat kurz darauf von Tulln ausgehend eine beschwerliche 24-stündige Reise über Ungarn und Serbien an. Es folgten ein rund 84 Stunden dauernder Einsatz und wenige Stunden Schlaf. Man „wohnte“ in einem Zeltlager, zu dem auch Küche, Duschmöglichkeiten und Einrichtungen zur Stromversorgung gehören.

„Wir wurden von der Bevölkerung herzlich, manchmal sogar mit Wurstsemmeln und Getränken empfangen“, so Rosenstingl. Und da die Arbeiten mit Unterstützung slowenischer Einheiten durchgeführt wurden, konnten wir uns in Englisch, manchmal auch in Deutsch verständigen.

„Die gigantischen Rauchsäulen sind kilometerweit zu sehne“, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Rechberger noch am Freitag, „die Feuer rücken den Menschen von Stunde zu Stunde bedrohlich näher und werden zudem durch starke Winde angefacht.“ Zusätzlich erschwerend: Bei der Verlegung der Leitungen galt es, etwa 1.000 m Seehöhe zu überwinden. Zudem machte die große Hitze den freiwilligen Helfern zu schaffen. Sie kämpften bei Temperaturen von weit über 40 Grad gegen die Flammen. Mit Erfolg: Letztendlich konnten bis zum Wochenende zwei ganze Dörfer und mehrere Einzelgebäude vor der Feuersbrunst bewahrt werden.

Sonntag Nacht wurde der Trupp von einer weiteren Crew der Waldbrandeinheit des Landesfeuerwehrverbandes abgelöst. Diese waren mit einer AUA Maschine nach Nordmazedonien geflogen worden. Dieselbe Maschine brachte auch die beiden Tullner nach Hause zurück. Christoph Keiblinger und Werner Rosenstingl landeten Sonntagfrüh erschöpft, aber unbeschadet in der Heimat.