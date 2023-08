Auf Franz Xaver Gruber's Spuren

Eine Wallfahrt auf den Spuren von Franz Xaver Gruber machte die Senioren-Ortsgruppe Atzenbrugg-Heiligeneich ins Salzburgerland. Organisiert wurde die Reise vom Vorstand der Senioren, gut vorbereitet von Altpfarrer Richard Jindra und geführt von Pfarrer Robert Wajda. Nach der Heiligen Messe in der Wallfahrtskirche Maria Mösl in Arnsdorf wurde das Museums-Schulhaus besichtigt, wo Franz Xaver Gruber unterrichtete. Danach ging es zur Stille Nacht Kapelle und zum Stille Nacht Museum in Oberndorf.