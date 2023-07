Seit 2018: 15 Mio. Euro für Trinkwasser im Bezirk Tulln investiert

„Noch nie war die Versorgung mit sauberem Trinkwasser so gut ausgebaut, wie jetzt. Landesweit sorgen 21.000 Kilometer an öffentlichen Wasserleitungen für die zuverlässige Versorgung der Niederösterreicher“, meint Landesrat Stephan Pernkopf.

Dafür wurde auch kräftig investiert. Pernkopf und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger erzählen: „In den vergangenen fünf Jahren wurden im Bezirk Tulln 15,1 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung investiert. Damit sichern wir das Angebot langfristig ab und können weiterhin erstklassige Qualität für unsere Landsleute garantieren.“

Jährlich werden in Niederösterreich rund 320 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Dabei gehen rund 40 Prozent an Haushalte, öffentliche Gebäude und Gewerbe, 25 Prozent an die Industrie, 15 Prozent werden für die Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft benötigt und fast 20 Prozent werden nach Wien exportiert. „Laut Studien wird der Wasserbedarf bis 2050 auf fast 400 Millionen Kubikmeter steigen, deshalb investieren wir weiter kräftig - damit wir auch in Zukunft ausreichend Wasser zur Verfügung haben“, so Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann.

VPNÖ-Klubobmann Jochen Dannninger ergänzt: „Der Klimawandel stellt uns bei der Wasserversorgung vor große Herausforderungen: Dürreperioden und Starkregenereignisse nehmen zu.“ Deshalb seien nicht nur Investitionen in die Trinkwasserversorgung wesentlich, sondern auch Investitionen in die Fließgewässer - so etwa der Hochwasserschutz oder auch Renaturierungsprojekte.