Bezirkswasserbewerb in Zwentendorf

Die Freiwillige Feuerwehr Trasdorf richtet heuer den Bezirkswasserdienstleistungsbewerb mit dem Bezirksfeuerwehrkommando Tulln am Samstag, den 19. August, entlang der Donaulände am Gelände des AKW Zwentendorf (EVN) den Zillenbewerb 2023 aus. Die Zillenfahrerteams des Landes werden ab 8 Uhr an den Start gehen. Die große Siegerehrung mit allen Zillenfahrerinnen und Zillenfahrern beginnt um 17 Uhr beim Gelände des AKW. Für Verpflegung wird ganztags gesorgt. Gäste sind herzlich willkommen.