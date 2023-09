Feuerwehrleute aus dem Bezirk Tulln feierten Erfolge in der Zille

Es hat schon Tradition, dass in anderen Bundesländern bei den Landeswasserdienstbewerben mitgefahren wird. So auch in Wildon auf der Kainach in der Steiermark. Mit dabei waren Teilnehmer der Feuerwehren Trasdorf, Dürnrohr, Reidling und Klosterneuburg.

Bei den steirischen Wasserdienstlandesbewerben in Wildon konnten folgende Spitzenplätze erreicht werden. Landesmeister in der Meisterklasse mit Alterspunkten wurden David Lastonersky und Dominik Wohlmetzberger (FF Trasdorf). Den 3. Platz in der Meisterklasse mit Alterspunkten holten Franz Liegler und Martin Winkelmayer (FF Klosterneuburg). Den 2. Platz im Zillen Zweier Bronze mit Alterspunkten erreichten Josef und Andreas Hittinger (FF Dürnrohr). Platz 2 im Zillen Zweier Silber ohne Alterspunkte sicherten sich David Lastonersky und Dominik Wohlmetzberger (FF Trasdorf). Platz 3 im Zillen Einer mit Alterspunkten ging anGerhard Lehner (FF Trasdorf).

Folgende Kameraden erreichten das Leistungsabzeichen in Silber: Michael Lust, Dominik Wohlmetzberger (FF Trasdorf), Philipp Kreiml (FF Reidling), Florian Jambor, Sebastian Brugger, Chiara Seywald, Lukas Liegler (alle FF Klosterneuburg). Außerdem schafften dasdas Leistungsabzeichen in Bronze: Robert Strasser und Andreas Seywald (FF Klosterneuburg).

Die Feuerwehr Trasdorf lies bei einer kleinen Feier die erfolgreichen Zillenfahrer hochleben.

Gerhard Lehner, Dominik Wohlmetzberger und David Lastonersky (alle FF Trasdorf). Foto: FF Trasdorf