Von 7. bis 10. März findet am Messegelände wieder die Austrian Boatshow – Boot Tulln statt. Anlass genug, um die Freizeit- und Wassersportaktivitäten der Österreicher genauer unter die Lupe zu nehmen.

Befragt wurden 1.000 Österreicherinnen und Österreicher zwischen 16 und 75 Jahren zu ihrem Sport- und Freizeitverhalten im bzw. am Wasser. Davon gehen 23 Prozent regelmäßig oder häufig Tätigkeiten im Wasser nach, 15 Prozent verzichten ganz darauf.

Thomas Diglas, Prokurist der Messe Tulln, Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln, Markus Grießler, Obmann Bundesverband der österreichischen Bootswirtschaft und Gerhard Schöchl, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Bootswirtschaft informierten über die Freizeit- und Wassersportaktivitäten der Österreicher. | Melanie Baumgartner

Als Hauptgrund für die Ausübung von Wasseraktivitäten haben die meisten Befragten Freude an der Bewegung angegeben. Weiters ist ihnen wichtig, dass die Tätigkeit einen Ausgleich zum Alltag bildet. Die geringste Motivationsquelle für Wassersport bildet die Teilnahme an Wettbewerben.

Häufig keine Zeit für Wasseraktivitäten

Gründe, warum Freizeit- und Wassersportaktivitäten nicht ausgeübt werden, sind fehlendes Interesse bzw. fehlende Zeit. Aufgrund Letzterem wird diesen Tätigkeiten meistens nur im Urlaub nachgegangen.

Bezüglich des Kaufverhaltens legen die Österreicher viel Wert auf Beratung. Die meisten informieren sich bzw. kaufen ihr Ausrüstung, etc. daher am liebsten in Geschäften, im Fachhandel oder bei Messen.